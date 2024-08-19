В Ростовской области вторые сутки гасят нефтебазу после атаки дронов: ввели режим чрезвычайной ситуации

В российском городе Пролетарск до сих пор продолжается тушение пожара на нефтебазе "Кавказ", который был поражен дронами ГУР 18 августа. На базе хранили нефтепродукты для нужд русской армии.

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В результате пожара пострадали 18 человек. Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации в районе, о чем сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Тушение пожара в Пролетарске продолжается, задействованые силы и средства увеличены. С учетом сложности пожара на территории Пролетарского района режим повышенной готовности переведен в режим чрезвычайной ситуации. В настоящее время все усилия аварийно-спасательных подразделений направлены на локализацию горения", – говорится в сообщении.

Голубев сообщил, что в результате пожара пострадали 18 пожарных: 14 из них получили амбулаторную помощь, а 4 были госпитализированы с ожогами средней степени тяжести.

"Готовим перевод двух из них в медучреждения Ростова. По моему поручению в Пролетарск выехала дополнительная бригада медиков", – добавил Голубев.

Ранее сообщалось, что нефтебазу "ФГКУ комбинат "Кавказ" в районе населенного пункта Пролетарской Ростовской области России ночью 18 августа поразили дроны ГУР украинского производства.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 14 августа СБУ совместно с ГУР и Силами обороны совершила масштабную атаку на российские аэродромы. Поражены четыре военных аэродрома врага на территории РФ.

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