В Ростовской области РФ горела большая электростанция: сообщали об атаке дронов. Видео

Ночью в понедельник, 25 марта, мощный взрыв прогремел на трансформаторной подстанции Новочеркасской государственной районной электростанции (ГРЭС) в Ростовской области РФ. Там произошло возгорание и были выведены из эксплуатации два энергоблока.

Местные власти назвали это "аварией", однако россияне раскритиковали их за предоставление ложной информации. Они утверждают, что речь идет об атаке дронов на регион, в сети опубликовали видео "бавовны".

"Сегодня ночью на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано силами работников станции. Пострадавших нет. Причины устанавливаются", – сообщил губернатор Василий Голубев.

По его словам, из-за пожара автоматически отключились высоковольтные линии 330 кВ – Тихорецкая и Ростовская. Из эксплуатации временно вывели два энергоблока ГРЭС. При этом энергоснабжение потребителей якобы восстановили.

Однако местные жители утверждают, что станцию атаковали беспилотники. В ростовских Telegram-каналах писали о звуках двигателей, похожих на БПЛА, и взрывах около 03:00, которые были слышны в микрорайоне Донского, станицы Кривянской и Заплавской.

По подсчетам некоторых россиян, было около 17-18 взрывов, несколько из них сопровождалось яркими вспышками в небе. В сети опубликовали видеоподтверждение.

Поэтому в комментариях под постом губернатора жители Ростовской области РФ начали жаловаться на то, что им сразу не рассказывают настоящие причины произошедшего.

"А почему сразу правду не написать?", "Трансформатор? Серьезно? У всего поселка и близлежащий населенных пунктах массовые галлюцинации. Почему просто не написать правду?", "Причины не известны? Серьезно?", "Молчать о том, что происходит на самом деле?", "Уже сообщили! Как было! Поэтому не понимаю, зачем умалчивать. Уже ТГ все написали, как есть", – возмущались жители страны-агрессора.

Примечательно, что после этого комментарии под постом чиновника стали исчезать, а в местных Telegram-каналах, где ранее писали о "бавовне", начали придумывать, мол, несмотря на взрывы и пожар никаких разрушений на наземных объектах в районе Новочеркасской ГРЭС якобы нет. Там считают, что российская ПВО "успешно отразила" атаку дронов. А то, что несколько экипажей спасателей и скорые помчали к станции с первыми звуками взрывов, так это "на всякий случай".

Как сообщал OBOZ.UA, в России обнародовали видео попадания одного из БПЛА по Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области. Атака произошла под утро 23 марта, после нее на НПЗ горела колонна первичной переработки.

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