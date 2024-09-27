В Ростовской области пожаловались на атаку дронов, вспыхнул пожар. Видео

В России пожаловались на атаку дронов в ночь на 27 сентября. Власти Ростовской области заявили об "уничтожении" в течение ночи шести украинских БпЛА в районе Новошахтинска.

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По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, вследствие падения обломков вспыхнул пожар в поле. Местные паблики тем временем публиковали фото и видео с бушующим пламенем.

Российская ПВО минувшей ночью работала в районе Новошахтинска.

"Всего под Новошахтинском этой ночью уничтожено 6 БПЛА. В результате падения обломков в поле загорелась трава. Огонь был оперативно потушен дежурно-спасательными службами. Пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано", – утверждает губернатор Ростовской области.

О возгорании сообщали и жители региона. Местные СМИ публиковали фото и видео достаточно мощного пожара за пределами Новошахтинска.

Согласно сообщениям очевидцев, огонь вспыхнул непосредственно возле ЛЭП.

Напомним, 25 сентября в Москве вспыхнул мощный пожар на складе. Огнем, бушевавшим на площади около 600 кв м, сооружение было полностью уничтожено. По данным российских пропагандистов, горел склад автозапчастей. О причинах возгорания официальных заявлений не было.