В Ростове-на-Дону (РФ) на левом берегу 18 октября загорелись складские помещения. Страна-агрессор утверждает, что там хранился поликарбонат.

Масштабному пожару было присвоено повышенный уровень сложности. Его площадь составила не менее 500 квадратных метров. Судя по фото и видео, которые ростовчане публиковали в сети, черный густой дым было видно со всех районов города (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Один из местных Telegram-каналов написал, что пожарным машинам не хватало запасов воды, чтобы тушить пламя.

В МЧС страны-агрессора отчитались, что предотвратили детонацию, не дав перекинуться огню на баллоны с сероводородом, которые находились вблизи очага пожара.

Примерно в этом же районе Промзоны две недели назад также был пожар. По данным сети, огонь охватил три склада. Предварительно, первым загорелось помещение, где хранились минераловатные утеплители. Пламя перекинулось на соседнее здание с листовым пластиком. Следом полыхнул третий склад – с техническими газами, в том числе легковоспламеняемым кислородом, утверждает одно из местных Telegram-сообществ.

Как писал OBOZ.UA:

– В ночь на 13 октября в Брянске раздался взрыв, после чего в районе мясокомбината вспыхнул сильный пожар. Российские пропагандисты заявили об "атаках ВСУ" на строительный комплекс и химический завод.

– Источники СБУ утверждают, что в ночь на 18 октября в военном лагере российских войск у села Постоялые Дворы в Курской области произошла "бавовна". Этот объект размещен недалеко от вражеского аэродрома "Халино".

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