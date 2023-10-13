В российском Брянске раздался взрыв и вспыхнул пожар. Фото и видео

В ночь на пятницу, 13 октября, в Брянске раздался взрыв. В районе мясокомбината вспыхнул сильный пожар.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. По данным источников, причиной возгорания стало попадание БпЛА.

Так, в росСМИ заявили, что беспилотник упал на окраине Брянска, при падении произошел взрыв. Это подтвердил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Он сообщил о якобы сбитом украинском беспилотнике под Брянском, взорвавшемся при падении.

"Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен на окраине города Брянска силами РЭБ", — написал Богомаз в телеграм-канале.

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По его словам, при падении беспилотника произошла детонация взрывного устройства, пострадавших нет.

Как сообщал OBOZ.UA:

В понедельник, 25 сентября, беспилотники снова атаковали российский Брянск. В этот раз БПЛА принес "бавовну" на дизельный завод.

В ночь на 30 августа в России произошла массированная атака дронов, один из них упал на завод "Кремной Эл" в Брянске. Раздались взрывы, после чего начался пожар.

Во второй раз атака дрона на завод произошла вечером 7 сентября. В результате загорелось административное здание.

Третий раз беспилотники атаковали брянский завод "Кремной Эл" 8 августа. "Неизвестный" беспилотник врезался в здание предприятия, попав в 5-й этаж административного корпуса завода. В результате там начался пожар.

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