В Ростове-на-Дону вспыхнул пожар: сгорел склад с военной формой армии РФ. Фото и видео

В понедельник, 2 октября вечером, в российском Ростове-на-Дону произошел масштабный пожар. Ответственность за инцидент взяли на себя активисты движения подполья "Скрепачъ".

Об этом партизаны сообщили в своем Telegram-канале. В источнике говорится, что в результате возгорания был уничтожен запас военной формы (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Ростов-на-Дону. Все будет гореть, что приготовили для войны. В промзоне на левом берегу возле "Мегамага" на Шоссейной уничтожен запас формы. В 20:40, ул. Шоссейная, 300 кв. очищено", – говорится в сообщении.

Видео дня

Напомним, ночью 29 сентября в Курской области пожаловались на атаку дронов. В результате атаки там вспыхнул трансформатор, без света остались пять населенных пунктов.

В российском минобороны заявили о том, что якобы 11 дронов были сбиты силами ПВО. Однако видео СБУ опровергает эти заявления.