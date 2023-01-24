В российском зоопарке лев чуть не съел пьяную женщину, которая попыталась залезть в вольер: момент попал на видео

В Приморском крае страны-агрессора России женщина в нетрезвом состоянии полезла в клетку ко льву. Россиянку чудом спасли работники зоопарка.

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Про инцидент сообщили российские пропагандистские каналы в Telegram в понедельник, 23 января. Это произошло в городе Уссурийск. Момент засняли на видео (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На кадрах видно, что женщина начала подходить к вольеру, перелезла через него и упала. Животное несколько секунд не обращало на нее внимание, а позже набросилось на россиянку.

К месту сразу же подбежали несколько человек, сотрудники зоопарка. Вероятно, они женщину и спасли.

Как пишут каналы, она была пьяна. Лев по имени Аристо повредил ей руку. Сейчас женщина находится в больнице, медики пытаются спасти ей запястье.

Как рассказали сотрудники зоопарка, в метре от ограждения висит табличка "За ограждения не заходить". По их словам, женщину они заметили еще до того, как она полезла ко льву. Ей начали кричать, но она не остановилась.

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