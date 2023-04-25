В российском Забайкалье вспыхнул мощный пожар, горят дома: с огнем борется сотня спасателей. Видео

В российском селе Баляга в Забайкалье вспыхнул крупный пожар. Огнем повреждены восемь домов, также горит деревообрабатывающий цех.

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По данным МЧС РФ, площадь возгорания достигла 1800 квадратных метров. На тушение пожара отправлены дополнительно 100 пожарных, а также два вертолета и пожарный поезд (видео размещено внизу новости).

Сухая и ветреная погода с порывами ветра до 15 м/с осложняют тушение пожара, заявили в правительстве Забайкальского края.

На данный момент с огнем борются 30 человек, всего задействованы 10 единиц транспорта.

Как сообщают российские СМИ, пожар начался 25 апреля с заброшенного мебельного комбината "Рассвет" в Баляге, после чего огонь перекинулся на жилые дома.

Предварительно, сгорело 6 жилых и два нежилых дома. На место выехали заместитель губернатора Александр Костенко и первый заместитель правительства края Андрей Кефер. В село стянуты силы МЧС из соседних населенных пунктов.

Люди из опасных зон эвакуированы. В Баляга подготовили места для расселения пострадавших, заявили местные власти.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Волгоградской области РФ разбился вертолет санавиации, пилот погиб. Воздушное судно исчезло с радаров поздно вечером 24 апреля.

– Накануне на территории России и в оккупированных ею регионах Украины произошла массовая "бавовна". Десятки дронов атаковали инфраструктурные и военные объекты, а также прощупали российскую ПВО.