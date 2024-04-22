В российском Воронеже вспыхнул мощный пожар на машиностроительном заводе. Фото и видео
В российском Воронеже утром 22 апреля разгорелся серьезный пожар на территории машиностроительного завода "Эникмаш-В". Предварительно, возгорание произошло в складских помещениях, хотя МЧС страны-агрессора говорит о цехе по производству электрооборудования.
Предприятие находится на Солнечной улице. На фото и видео очевидцев видно много черного дыма в этом районе. РосСМИ заявляют о двух пострадавших, сотрудников завода пришлось эвакуировать.
Пожару присвоен третий ранг сложности. Площадь здания, где произошло возгорание, – 3000 квадратных метров.
Российское МЧС подтвердило пожар. Пресс-служба отчиталась о том, что на месте работали 64 специалиста и 20 единиц техники. "Проводится наращивание сил и средств", – сказано в сообщении.
О причинах очередного пожара в РФ данных пока что нет. Известно, что "Эникмаш-В" производит редукторы, мотор-редукторы, колодочные тормоза, промышленные вентиляторы, а также специализируется на поставках электродвигателей.
"Все, п***а. Складу нашему п***а. Сгорело все", – сказал автор одного из видео с места чрезвычайного происшествия, вероятно, работник завода.
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Как писал OBOZ.UA:
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