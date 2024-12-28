В российском Воронеже этой ночью раздалось по меньшей мере 10 взрывов: сообщают об атаке дронов на предприятие ВПК. Видео

В России пожаловались на новую атаку украинских дронов в ночь на 28 декабря. БпЛА активно летали, в частности, над Воронежем.

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Сообщается о вероятном поражении территории АО "Воронежсинтезкаучук", работающего на российскую армию, а также повреждении обломками дронов железной дороги. О последствиях атаки рассказал экс-советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, кадры с дронами публиковали местные воронежские паблики.

По словам Андрющенко, особенно громко в Воронеже было в первую половину ночи: примерно с 00:15 до 02:10 в районе этого российского облцентра прогремело не менее 10 взрывов.

"Зафиксированы попадания/обломки на территории АО "Воронежсинтезкаучук" корпорации "Сибур", которое производит, в частности, термоэластопласт", - утверждает Андрющенко.

По его словам, предприятия упомянутой корпорации задействованы в производстве дронов российским ВПК.

"Также зафиксирована работа ПВО в микрорайонах Александровке и Шилово, последствия уточняются", – добавил Андрющенко.

Неспокойной была ночь и для Воронежской области. Около 1 часа ночи в результате атаки дронов был поврежден железнодорожный перегон Пухово – Евдаково.

"В одном из районов региона во время падения обломков БПЛА произошел обрыв контактной сети на железной дороге. В результате задержаны несколько поездов", – писали местные паблики.

"Официальный Воронеж отчитался о сбитии 28 БПЛА. Сбивали железной дорогой и предприятиями. По крайней мере, часть. Ждем наших официальных сообщений", – резюмировал Андрющенко.

Кроме того, в начале суток местные паблики сообщали о "бавовне" в Ростовской области: взрывы слышали в Каменском, Новошахтинском, Родионово-Несвитайском, Усть-Донецком, Красносулинском районах.

"Особенно интересны последствия в Усть-Донецке, где построен логистический хаб: железная дорога/порт и судоремонтное предприятие. Впервые за время войны попадает под атаку. Официальный Ростов в целом отчитался о 17 сбитых БПЛА, однако чем сбивали на этот раз – в стадии уточнения", – отметил Андрющенко.

Кроме того, в минобороны РФ заявили о "уничтожении" еще 11 дронов над Белгородской областью. В целом же российскому ПВО в течение ночи якобы удалось сбить 56 БпЛА.

Напомним, ранее в ГУР заявили, что украинские БПЛА могут бить вглубь РФ на 2 тыс. км. И все взрывы, которые слышат россияне – явление совершенно не случайное. При этом все удары украинских дронов направлены только на военные объекты и инфраструктуру, поддерживающую российскую оккупационную армию.

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