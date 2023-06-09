В российском Владимире подожгли военкомат: подозревают местную чиновницу

В России арестовали чиновницу, которая пыталась поджечь здание военкомата во Владимире. "Хулиганство" может обойтись ей в штраф в размере до миллиона рублей или лишение свободы на срок до 7 лет.

Видео дня

В суде подозреваемая вину признала, она заявила, что бросала в здание бутылки с зажигательной смесью "по заданию мошенников". Об этом пишут российские СМИ.

9 июня российские СМИ сообщили, что Ленинский суд Владимира отправил в СИЗО на два месяца 55-летнюю главу отдела финансирования строительства объектов регионального министерства архитектуры Жанну Романовскую. Ей вменяют "хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, использующихся в качестве оружия" (часть 2 статьи 213 УК).

"По версии следствия, 7 июня женщина приехала к местному военкомату в камуфляжном костюме на машине "Лада Калина" и бросила три коктейля Молотова. Пожар быстро потушили охранники, а Романовскую задержали находившиеся возле здания полицейские.

Некоторые пропагандисты РФ сообщают, что в суде Романовская вину признала и в содеянном раскаялась. Мотивы поступка она объяснила тем, что получила "задание от мошенников", пообещавших простить ей долг после поджега военкомата.

Пока в СИЗО чиновница пробудет до 6 августа. Предъявленная же ей статья предусматривает штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок до 7 лет.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Москве вспыхнул пожар в военкомате. Возгорание произошло в здании, где также располагаются офисы, кафе и спа-салон. Для тушения пожара привлекли 15 расчетов пожарных. О причинах возгорания не сообщалось.