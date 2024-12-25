В российском Владикавказе в ТЦ 'Алания-Мол' произошел мощный взрыв: есть жертва и пострадавшие. Фото и видео

В российском Владикавказе в ТЦ "Алания-Мол" произошел сильный взрыв, в результате которого 1 человек погиб и 9 пострадали, здание окружили силовики. Очевидцы говорят, что в ТЦ выбило стекла и начал подниматься дым.

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Об этом сообщают РосСМИ. Впоследствии, по данным оперативных служб, стало известно, что причиной пожара в ТЦ стал взрыв бытового газа.

"В результате взрыва на верхнем этаже "Алании Молл" пострадали люди, которые находились внутри здания и возле него. Об этом сообщают очевидцы. Глава региона Сергей Меняйло выехал к месту взрыва. Он сообщил, что сейчас власти "выясняют обстоятельства произошедшего", – говорится в одном с росСМИ.

Впоследствии появились новые подробности ЧП, указывается, что большинство пострадавших это сотрудники торгового центра и прохожие, посетителей в здании еще не было.

"В результате взрыва погибла 57-летняя женщина. Она работала уборщицей в торговом центре и пришла раньше перед открытием. Предварительной причиной пожара стал взрыв скопившегося в здании газа", – говорится в другом Telegram-канале.

Как сообщал OBOZ.UA, в Нижнем Новгороде РФ БПЛА врезался в здание академии Министерства внутренних дел, обошлось без взрыва и пожара. Предварительно на беспилотнике не было взрывного устройства. По данным росСМИ, на месте происшествия проходили учения, произошла осечка, из-за чего БПЛА упал на здание МВД России.

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