В российском Усинске произошел взрыв на НПЗ, вспыхнул пожар: валит черный дым. Видео
В российском Усинске произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе. После этого на локации начался большой пожар.
На месте происшествия наблюдается густой чёрный дым. Об этом сообщают российские Telegram-каналы, которые также публикуют фото и видео последствий.
Так, взрыв в Усинске прогремел во вторник, 6 августа.
"Взрыв и пожар на нефтеперерабатывающем предприятии Транснефти в Усинске (Республика Коми)", – говорится в сообщении.
Отмечается, что всех сотрудников эвакуировали, на место уезжают пожарные. Причины ЧП пока неизвестны.
Как сообщал OBOZ.UA:
– в российском Волгограде прогремели взрывы, после которых в нескольких районах города пропала электроэнергия. По предварительным данным, взрыв с последующим пожаром произошел на подстанции;
– в ночь на 3 августа сильные взрывы прогремели в районе военного аэродрома российских оккупантов "Морозовск" в Ростовской области. После взрывов начался сильный пожар, была слышна детонация.
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