В российском Усинске произошел взрыв на НПЗ, вспыхнул пожар: валит черный дым. Видео

В российском Усинске произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе. После этого на локации начался большой пожар.

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На месте происшествия наблюдается густой чёрный дым. Об этом сообщают российские Telegram-каналы, которые также публикуют фото и видео последствий.

Так, взрыв в Усинске прогремел во вторник, 6 августа.

"Взрыв и пожар на нефтеперерабатывающем предприятии Транснефти в Усинске (Республика Коми)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что всех сотрудников эвакуировали, на место уезжают пожарные. Причины ЧП пока неизвестны.

Как сообщал OBOZ.UA:

– в российском Волгограде прогремели взрывы, после которых в нескольких районах города пропала электроэнергия. По предварительным данным, взрыв с последующим пожаром произошел на подстанции;

– в ночь на 3 августа сильные взрывы прогремели в районе военного аэродрома российских оккупантов "Морозовск" в Ростовской области. После взрывов начался сильный пожар, была слышна детонация.