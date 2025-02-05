В российском Саратове мужчину оштрафовали за разговор в поезде о войне: что он сказал

В российском Саратове мужчину оштрафовали за разговор в поезде о войне. Суд признал его виновным в "дискредитации армии".

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Причиной для судебного преследования стал разговор мужчины с попутчиками, в которой он осудил российскую агрессию. Об этом сообщает российское издание ASTRA.

"Саратовский районный суд оштрафовал на 30 тысяч рублей пассажира поезда "Кисловодск — Киров" Сергея Габова за разговор в вагоне. Суд признал его виновным в дискредитации армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП)", – отмечено в сообщении.

Журналисты процитировали постановление суда, в котором отмечено, 31 января Габов публично высказался против войны и заявил о желании помогать Украине.

"На заседании он признал вину и раскаялся", – пишет ASTRA.

Напомним, в середине января в России осудили адвокатов Навального. Они получили до 5,5 лет заключения в колонии. Суд обвинил Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина в участии в экстремистском сообществе.

По версии следствия, адвокаты, используя свой статус, регулярно передавали письма оппозиционера из колонии его соратникам. Таким образом Навальный "продолжал осуществлять функции лидера и руководителя экстремистского сообщества".

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