Передавали письма политика из колонии его соратникам: в России осудили адвокатов Навального

В России адвокаты оппозиционера Алексея Навального получили до 5,5 лет заключения в колонии. Суд обвинил их в участии в экстремистском сообществе.

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Об этом сообщает 17 января российский Telegram-канал. Сторонники политика сообщили, что за Навальным и его адвокатами велось наблюдение из-за скрытых камер во время их встреч в колонии.

"По версии следствия, Вадим Кобзев, Алексей Липцер и Игорь Сергунин (на фото справа налево), используя свой статус, регулярно передавали письма оппозиционера из колонии его соратникам. Таким образом Навальный "продолжал осуществлять функции лидера и руководителя экстремистского сообщества ", – говорится в сообщении.

Известно, что суд во Владимирской области назначил Кобзеву до 5,5 лет колонии, Липцер получил до 5 лет, а Сергунин – до 3,5 лет заключения.

Единственным из адвокатов, кто признал свою вину и начал сотрудничать со следствием, был Игорь Сергунин. В свою очередь, Алексей Липцер назвал решение суда ожидаемым. Всем троим после отбывания наказания запрещено заниматься адвокатской деятельностью в течение трех лет.

Отмечается, что четвертый адвокат Навального, Ольга Михайлова, объявлена в розыск, а суд вынес решение о ее заочном аресте.

Напомним, российский политик Алексей Навальный скончался в исправительной колонии 16 февраля 2024 года. В России заявили, что заключенному якобы стало плохо после прогулки и он потерял сознание. В Федеральной службе исполнения наказаний заявили, что оппозиционеру предоставили все необходимые реанимационные меры, однако они не принесли положительного результата.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе 2024 года по словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана стало известно, что среди политических заключенных в РФ, которых страна-агрессор обменяла с несколькими странами Запада на российских убийц и шпионов, мог быть Навальный. Однако этому помешала смерть политика. Сообщалось, что оппозиционера хотели обменять США.

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