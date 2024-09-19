В российском Ростове ночью слышали взрыв, вспыхнул пожар. Фото и видео

Рано утром 19 сентября в Ростове-на-Дону (РФ) произошли пожар и взрыв на левом берегу недалеко от Ворошиловского моста. В МЧС страны-агрессора заявили, что горели склады рядом со стоянкой.

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ЧП случилось около 4:30 утра четверга. Местные Telegram-каналы опубликовали видео и фото с места возгорания.

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В комментариях ростовских интернет-пабликов можно увидеть две версии события. Кто-то утверждает, что взрыв прогремел уже после начала пожара, кто-то – что сначала что-то взорвалось, а потом загорелось.

Автор одного из роликов с места ЧП нецензурно описывал увиденное: "Ребята, вот что я говорил, что в***ало, смотрите. Вот я прям взрыв слышал... Это реально что-то прилет какой-то был... Прям полыхает жестко. Что там может полыхать у нас за мостом, ***дь?".

Как сообщал OBOZ.UA, в центре Москвы 18 сентября произошла стрельба около главного офиса российского маркетплейса Wildberries в бизнес-центре "Романов двор", который находится недалеко от Кремля. Двое человек погибли, также есть от двух до семи раненых.

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