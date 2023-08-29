В российском Геленджике масштабный пожар: горит 5 га леса. Фото и видео

В российском Геленджике масштабный пожар. Там горит 5 га леса.

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Соответствующие фото и видео появились в Telegram. Отмечается, что из-за сильного ветра, скорость которого достигает 30 м/с огонь быстро распространяется и пожар локализовать пока не удалось (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В тушении пожара задействованы спасатели, коммунальщики, лесники и добровольцы сразу из нескольких ближайших городов. При этом, пожарные не могут добраться до многих труднодоступных мест.

Отмечается, что лес в Геленджике продолжают тушить ночью вручную 169 человек. Кроме того, власти города сообщили, что ищут для помощи добровольцев.

Позже группировка пожарных была увеличена до 195 человек.

"В Геленджике тушат лесной пожар в районе Бобрукова Щель. На месте развернут оперативный штаб. В ликвидации задействовано 169 человек и 31 единица техники. К тушению пожара привлекали вертолет Ми-8 МЧС России, но в темное время суток его работа запрещена. Сейчас огонь тушат вручную. Вертолет возобновит работать с рассветом", – сообщает оперштаб Краснодарского края.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 29 августа, в Москве на Площади трех вокзалов произошел пожар. По предварительной информации, пламя охватило складские помещения.

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