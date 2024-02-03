В российском Энгельсе расстреляли командира бомбардировщика Ту-95 Олега Стегачева, обстреливавшего Украину – ГУР

В российском городе Энгельс совершено покушение на жизнь пилота бомбардировщика Ту-95 майора Олега Стрегачева. Кремлевского террориста, который наносил ракетные удары по Украине и убивал мирных граждан, расстреляли в авто.

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Об этом сообщили в Telegram Главного управления разведки МО Украины. Выжил или умер военный преступник, украинская разведка уточняет.

"Напоминаем, что всех военных преступников ждет расплата – мы знаем ваши имена, адреса, номера автомобилей, привычные маршруты и привычки", – заверили в ГУР и пообещали, что справедливость неотвратима.

Напомним, также на днях в районе российского Брянска украинские воины ликвидировали группу сотрудников ФСБ РФ, проходивших подготовку для участия в войне против Украины. В результате "блестящего попадания" у врага почти два десятка ликвидированных – с перспективой увеличения этого количества. В общей сложности ликвидировано 18 захватчиков, еще двое находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В России застрелился инженер главного системного конструкторского бюро концерна ПВО "Алмаз Антей" Антон Горобец. В предсмертной записке он написал, что причастен к изготовлению ракеты, разрушившей многоэтажный жилой дом и убившей его бабушку в Харькове 23 января.

– Один из российских пехотинцев, чтобы выжить, сдался в плен украинскому дрону 128 ОГШБр. После того, как беспилотник метко сбросил гранату в окоп, оккупант проиллюстрировал жестами, что хочет сдаться.

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