В российском Челябинске вспыхнул мощный пожар: поднялась стена оранжевого дыма. Видео

Во вторник, 22 августа, в российском Челябинске произошел мощный пожар. Огонь вспыхнул на местном металлургическом комбинате – ЧМК, расположенном на улице 2-я Павелецкая, 14.

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Об этом сообщили российские паблики. В сети также обнародовали соответствующие видео.

Жители Челябинска наблюдали тяжелые клубы дыма оранжевого цвета, поднявшиеся над территорией завода. Их хорошо видно на кадрах.

На предприятии заявили, что произошла внештатная ситуация с "кратковременным выходом суспензии запыленного воздуха", а цвет обусловлен наличием оксида железа.

В пропагандистских СМИ уже успели заявить, что якобы технологический процесс возобновлен, а по факту пожара начали служебное расследование.

Следует отметить, что Челябинский металлургический комбинат (ЧМК) – это советское и российское промышленное предприятие, входящее в состав ведущей российской горнодобывающей и металлургической компании "Мечел". Завод выпускает широкий ассортимент продукции: чугун, стальной прокат, полуфабрикаты стального проката из углеродистой и специальной стали и коррозионностойкой стали.

ЧМК является одним из крупнейших металлургических предприятий страны и одним из немногих в России, получивших право предоставлять продукции собственный индекс – ЧС (челябинская сталь). В советское время комбинат участвовал в исполнении космических программ, производил металл для военно-промышленного комплекса и наукоемкого сектора экономики.

В 2022 году, на фоне полномасштабного вторжения России в нашу страну, НАПК выступил с инициативой о введении против ЧМК международных санкций, поскольку комбинат "осуществляет деятельность в отраслях, имеющих стратегическое значение для Правительства России и обеспечивающих высокую доходную часть бюджета Российской Федерации за войну в Украине.

19 мая 2023 года Челябинский металлургический комбинат был включен в список санкций Великобритании, поскольку завод "продолжает играть ключевую роль в секторе, имеющем стратегическое значение" для ведения боевых действий России в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в России вспыхнул пожар на складе OZON под Москвой. Огонь охватил 500 кв. м, из здания эвакуировали около 160 работников склада.