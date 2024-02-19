В российском Брянске слышали звуки взрывов: стало известно об атаке БПЛА. Фото

Утром 19 февраля в российском Брянске прогремели мощные взрывы. В сети заявили о работе противовоздушной обороне.

По предварительным данным, оккупанты пытались сбить над городом беспилотники. Об этом пишут российские СМИ.

Взрывы над Брянском прогремели около 6:45 утра. Также в сети опубликовали фотографию со следами дыма в небе. В РФ утверждают, что противовоздушная оборона якобы уничтожила над городом БПЛА.

Кроме того, в сети заявили, что БПЛА видели над поселком Полпино, который подчинён администрации городского округа Брянска. В то же время росСМИ выдали, что реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Брянским районом. Также в РФ утверждают, что пострадавших и разрушений нет, но добавили, что оперативные службы работают на месте.

Позже губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что над регионом уничтожен второй за утро украинский беспилотник. При этом чиновник также заявил, что пострадавших и разрушений якобы нет.

Напомним, в Курской и Белгородской областях России в ночь на 17 февраля прогремели взрывы. Местные власти заявляли о "ракетной опасности" и "работе ПВО".

Как сообщал OBOZ.UA, в России 15 февраля заявили, что Белгород якобы подвергся "массированному обстрелу". В результате получил повреждения торговый центр, есть погибшие и по меньшей мере десять человек пострадали.

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