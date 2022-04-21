В России вспыхнул мощный пожар в военном НИИ, люди выпрыгивали из окон. Фото

В российском городе Тверь загорелось здание Научно‑исследовательского института Войск Воздушно-космической Обороны, которое расположено на набережной Афанасия Никитина. Именно там разрабатывается военная техника оккупантов, которую они применяют в войне против Украины.

Об этом сообщает Tverigrad. Издание отмечает, что пожару присвоен второй уровнь сложности. На место выехали пожарные и скорая, движение на дорожном участке перекрыто.

Как рассказали местные жители, во время ЧП люди даже выпрыгивали из окон в горящем здании. "Возможно, кто-то пострадал, на место выехали несколько машин "скорой". Пожарные снимали людей со второго этажа", – сказано в сообщении.

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Издание КП подтверждает, что на месте есть раненые: на руках порезы, кровь. Пострадавшим оказывают медпомощь.

НИИ-2 – это научный центр по разработке теории вооружения противовоздушной и воздушно-космической обороны Минобороны РФ. Его сотрудники разрабатывают навигационные приборы, системы управления, наведения и ориентации аппаратов наземного, воздушного и космического базирования.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России уже несколько дней продолжаются масштабные лесные пожары. Их площадь составляет сотни гектаров, леса горят в Хакасии, Новосибирской и Омской области, Красноярском крае, в Иркутской области и Забайкальском крае, на Дальнем Востоке. Самая сложная ситуация сейчас в Сибири.