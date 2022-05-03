В российском Белгороде снова "хлопки": сообщают о работе ПВО. Видео

В российском Белгороде снова сообщают о "хлопках". Появилась информация об авиации в небе, а также о работе ПВО.

В соцсетях местные жители публикуют видео, на которых слышны хлопки и срабатывающая сигнализация авто после этого. Не заставила себя ждать и реакция украинцев, которые "пришли" в белгородские паблики и пошутили в духе российской пропаганды, что "скоро ВСУ спасут Белгород от нацистов".

"Зачем вы сами себя обстреливаете?", "Завтра срочная эвакуация в Чернобаевку", "Им кто-то расскажет о светомаскировке?", "Белгород – это Украина", – писали комментаторы.

Видео дня

При этом в СМИ появилась информация, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков с супругой уже покинули Россию – они якобы находятся на борту самолета компании Emirates, который летит в Дубай.

Журналисты отметили, что жена чиновника выложила фото с мужем в инстаграме с отметкой московского аэропорта Домодедово, но затем быстро удалила. Предполагается, что причиной вероятного побега могло послужить резкое обострение военно-политической обстановки на територии области.

Напомним, что прошлой ночью в Белгороде также было неспокойно. Местные жители вновь слышали громкие звуки, которые в этот раз уже назвали не "хлопками", а "разрывами". Горожане видели в небе над территорией населенного пункта огни, в этот момент был слышен гул.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист Денис Казанский предупредил, что российская власть готовит серию терактов на территориях Белгородской, Курской и Брянской областей. Цель – обвинить Украину в атаках на российские населенные пункты.