В российском Белгороде снова неспокойно: в этот раз сообщают о 'разрывах'. Видео

Ночью в понедельник, 2 мая, в российском Белгороде снова было неспокойно. Местные жители вновь слышали громкие звуки, которые в этот раз уже назвали не "хлопками", а "разрывами".

Из-за взрывов у машин в городе срабатывала сигнализация. Соответствующими видео в соцсетях делились белгородцы (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, горожане видели в небе над территорией населенного пункта огни, в этот момент был слышен гул.

Предварительно установлено, что это был истребитель, который выбрасывал ложные тепловые цели (ЛТЦ). Это системы, которые используют в военной авиации для противодействия ракетами с инфракрасной головкой самонаведения.

Видео дня

После также появилась информация, что в городе якобы работала ПВО.

Вместе с тем, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что он, как и другие белгородцы, проснулся "от двух сильных разрывов".

"По информации оперативного штаба, повреждений и разрушений нет. Пострадавших нет. Уже появились в социальных сетях кадры о вспышках в небе. Самое главное – пострадавших и разрушений нет", – заверил он.

Напомним: ранее в российском Белгороде, который расположен вблизи границы с Украиной, людей охватила паника на фоне постоянных "хлопков", которые регулярно слышат местные жители. В соцсетях активно распространяли сообщения о том, что по городу якобы должен был быть нанесен удар в 5:14 утра субботы, 30 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 мая в Белгороде снова звучали "хлопки". После них сеть наводнили кадры с густыми столбами дыма, поднимающимися над местностью, в районе которой расположены военные склады.