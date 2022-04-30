В российском Белгороде началась паника: в соцсетях распространяют сообщения об ударе в 5:14 утра. Фото и видео

В российском Белгороде, который расположен вблизи границы с Украиной, людей охватила паника на фоне постоянных "хлопков", которые регулярно слышат местные жители. В соцсетях активно распространяются сообщения о том, что по городу якобы будет нанесен удар в 5:14 утра субботы, 30 апреля.

Тем временем российские пропагандистские издания сообщили, что в ночь с 29 на 30 апреля в Белгороде уже были слышны звуки, похожие на "взрывы и хлопки". Согласно заявлениям, они якобы раздавались со стороны Украины (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Оперативный штаб Белгородской области при этом поспешил заверить, что "в областном центре обстановка спокойная".

Однако далеко не все россияне поверили в эти слова. Многие из них действительно поддались панике, распространяя в сети картинки с датой 30.04.2022 и временем 5:14.

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Некоторые из них писали, что запугиванием белгородцев якобы занимаются украинцы, намекая на "большие взрывы и теракты". В этих сообщениях отмечалось, что 5:14 – это не привязка ко времени, а цитата из Евангелие от Матфея 5:14 – "Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы".

"Иеремия 5:14: Господь, Бог Всемогущий, сказал: "Иеремия, слова, которые Я тебе даю, будут как огонь для тех, кто говорил, что Я их не накажу. Эти люди будут подобны дереву, которое огонь сожжёт дотла", – такие цитаты из священных текстов публиковали граждане РФ.

Кроме того, жители Белгорода начали находить на своих авто листовки с призывом выйти на митинги против войны в Украине, которую развязала РФ. "Просыпаться от звуков взрывов не очень комфортно, правда?", – сказано на распечатках.

Отметим, что в Украине, где люди уже больше двух месяцев не спят по ночам из-за воздушных тревог и ударов российских оккупантов, потроллили белгородцев:

"Спокойной ночи, белгородцы и помним – Россия бомбит сама себя, так что..."

"Белгородцы, берите власть в свои руки! Нам с вами будет легче договариваться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Москве и взяла в заложники весь русский народ"

"Белгород внимание. 30 апреля в 5:14 будет бесплатная раздача сахара у нефтебазы, подходите все к цистернам. Кроме сахара, каждому будет дополнительная выплата в размере 100 рублей, что по сегодняшнему курсу 0$! С собой иметь паспорт и больше друзей", – в шутку писали в украинских Telegram-каналах.

Напомним, что 28 апреля в российском Белгороде и его окрестностях по-прежнему было неспокойно. В течение дня жители области слышали громкие хлопки и звуки, похожие на взрывы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь с 27 на 28 апреля в Белгороде снова слышали "хлопки". Власти региона утверждали, что сработала система противовоздушной обороны.