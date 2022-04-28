В Белгороде и области снова громко: заявляют о работе ПВО

В российском Белгороде и его окрестностях по-прежнему неспокойно. В течение дня жители области слышат громкие хлопки и звуки, похожие на взрывы.

Региональные власти объясняют происходящее работой систем противовоздушной обороны. В то же время пользователи местных Telegram-каналов делятся снимками беспокойного неба.

На них видно, что небесные тела оставляют за собой длинный дымовой след. У белгородцев призывы муниципалитета к спокойствию особого доверия не вызывают.

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Напомним, что хлопки и взрывы длятся над регионом России, граничащем с Украиной, уже на протяжении почти суток.

Как сообщал OBOZREVATEL, пару дней назад украинских пользователей порадовали кадры бушующего пламени на очередном хранилище оружия в Белгороде.