В России на границе с Абхазией произошла стрельба: неизвестные расстреляли КПП. Фото и видео

В самопровозглашенной "республике" Абхазия на территории Грузии, которую контролирует Россия, неизвестные открыли стрельбу на границе, в районе КПП на реке Псоу. В результате инцидента погиб мужчина, также есть по меньшей мере трое пострадавших.

Видео дня

Об этом сообщило российское пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на прокуратуру Гагрского района и главу МВД квазиреспублики. В сети опубликовали кадры стрельбы, на которых видно, как в мужчину, который просто шел, попала пуля, после чего он упал на землю. Как пишут росСМИ, все участники перестрелки – якобы жители Абхазии.

Напомним, также в этот день в российской республике Дагестан неизвестные подожгли церковь в городе Дербент, расстреляли священнослужителя и сотрудника полиции. Кроме того, в Махачкале загорелась синагога на улице Ермошкина. Связано ли это с нападением на православную церковь в Дербенте – пока неизвестно.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 18 июня в Киеве неизвестный выстрелил в мужчину, который находился в салоне авто вместе со своей женой, после этого стрелок скрылся с места происшествия. Раненым оказался казахский журналист-оппозиционер Айдос Садыков.

– На сайте Офиса генерального прокурора появились документы, в которых говорится, что покушение на казахстанского оппозиционного политика и блогера Айдоса Садыкова в Киеве 18 июня совершили двое граждан Казахстана. Два дня спустя после преступления Алтаю Жаканбаеву (1988 года рождения) и Мейраму Каратаеву (1991 года рождения) заочно объявили подозрения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!