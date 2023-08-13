В Белгороде россияне сбили неизвестный беспилотник: взрывом повредило многоэтажку. Фото и видео

В стране-агрессоре России снова пожаловались на атаку беспилотников. В приграничном с Украиной Белгороде якобы прогремел взрыв, россияне заявили про работу противовоздушной обороны.

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В результате работы ПВО поврежден фасад жилого многоэтажного дома. Это произошло около 17:43 в воскресенье, 13 августа (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на улице Есенина, д.9, корп. 1 после взрыва произошло падение плиток вентилируемого фасада на уровне с 7 по 13 этаж.

По словам представителя российских оккупантов, в доме выбиты окна, повреждены кондиционеры, посечен фасад здания. Также повреждения получили порядка 15 машин.

"Причины произошедшего устанавливаются. По предварительной версии, повреждения получены в результате атаки БПЛА", – сказал Гладков.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 13 августа Россия вновь обвинила Украину в атаке беспилотниками по ее территории. В этот раз она якобы произошла в Белгородской области. Минобороны заявило об "успешном уничтожении" БПЛА.

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