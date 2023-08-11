В российской Калуге вспыхнула электроподстанция, выведены из строя два трансформатора. Видео

В Калужской области России утром 11 августа произошел пожар на электрической подстанции в селе Росва. Из строя были выведены 2 трансформатора.

Видео дня

Об этом сообщают в Telegram-канале "ASTRA", ссылаясь на сообщения губернатора Калужской области. Без электроснабжения остались близлежащие населенные пункты.

Пострадавших в результате инцидента нет. К 9 часам утра вспышка на подстанции была ликвидирована. Причиной воспламенения трансформаторов местные власти называют попадание молнии.

"На данный момент вспышка на подстанции ликвидирована. Выведены из строя 2 трансформатора. Предварительная причина возгорания - попадание молнии", – заявил местный губернатор.

Напомним, что после взрыва на заводе в Подмосковье обнаружили 48 фрагментов тел, еще 80 человек были ранены. Взрыв был такой силы, что большинству погибших оторвало конечности. По данным росСМИ, в качестве версии причин взрыва рассматриваются нарушения промышленной безопасности, диверсия или удар дрона.

Также в ГУР Минобороны Украины заявили, что участившиеся в последнее время атаки на Москву являются следствием вооруженной агрессии РФ против Украины и своеобразной "наказанием Божьим". Они доказывают, что могущество России было значительно переоценено мировым сообществом, а русская армия и в помине не является "второй армией мира".