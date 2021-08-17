В России женщина выбросила чужого ребенка из окна роддома

В городе Стерлитамак (Республика Башкортостан, РФ) 29-летняя женщина выбросила из окна перинатального центра чужого новорожденного. Младенец от полученных травм умер на месте.

Правоохранители возбудили против гражданки уголовное дело. Об этом со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ сообщило ТАСС.

Отмечается, что в один день в местном роддоме врачи провели кесарево сечение двум роженицам. У обоих родились здоровые дети.

Через несколько часов после операции одна из женщин подобралась к кроватке с новорожденным ребенком другой. Она взяла младенца на руки и выкинула из окна третьего этажа медучреждения. Попытки врачей спасти малыша оказались безуспешными.

На месте работали правоохранители, им роженица свой поступок никак не объяснила. Ее ребенка медики на некоторое время изолировали от матери.

Как пишет Telegram-канал Baza, ранее эта женщина наблюдалась в психиатрическом диспансере. Ее сняли с учета, в медицинском заключении отмечалось, что никакой опасности для общества не несет.

"Следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении 29-летней жительницы города Стерлитамак по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей об убийстве малолетнего", – добавили в СК РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, от удара молнии в российской Республике Тыва умерли 54-летняя женщина с сыном 20 лет. Трагедия произошла, когда они от дождя и грозы прятались в палатке.