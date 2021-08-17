Укрылись от грозы в палатке: в России от удара молнии погибли мать с сыном

В Республике Тыва (РФ) от удара молнии погибли мать с сыном. Трагедия произошла, когда они прятались от дождя и грозы в палатке.

Погибшими оказалась Лира Монгуш 1967 года рождения и ее 20-летний сын Чаян Монгуш, передает MK.ru. Сообщается, что они находились на отдыхе у целебного источника около села Бора-Тайга Сут-Хольского района.

Местные власти рассказали, что женщина больше 30 лет проработала школьным фельдшером высшей категории. Погибший парень занимался спортом.

У погибшей остались еще трое сыновей, самый младший из них несовершеннолетний. Известно, что муж Монгуш – инвалид и безработный поэтому семье погибших оказывают помощь сотрудники социального отдела районной администрации.

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Напомним, что в горном селе в Грузии более 500 овец убило ударом молнии. Пастух, находящийся с ними, потерял сознание, но пострадал не сильно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Закарпатской области 1 августа молния попала в жилой дом, когда возле него находились люди. В результате вспыхнул пожар.