ПВК "Вагнер" начала вторую волну вербовки в колониях: желающих умирать за Путина уже в разы меньше

Российская частная военная компания "Вагнер" во главе со своим основателем Евгением Пригожиным начала вторую волну вербовки заключенных для участия в войне против Украины. Но добровольцев стало гораздо меньше, поскольку "сарафанное радио" зэков прогнозирует им верную смерть.

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Об этом сообщило издание "Медиазона". Отмечается, что из-за неудач с вербовкой пригожинские медиа начали пиар-кампанию, в которой постоянно рассказывают "сказки" о якобы выживших и вернувшихся домой.

Кроме того, визиты "вагнеровцев" в колонии теперь проходят не столь торжественно. Вся колония больше не выстраивается на плацу, а сам Евгений Пригожин больше не прилетает вертолетом – обходятся вербовщиками рангом ниже, пишет издание.

Сами же зэки больше не верят обещаниям террористов, поскольку из СМИ и телефонных разговоров с ранее завербованными поняли, что все не так здорово, как рассказывают Пригожин и его подчиненные.

Журналисты констатировали, что если летом и осенью из одной колонии уезжать на войну вызывалась пара сотен заключенных, то теперь едва набирается несколько десятков.

"Суть в том, что потенциально остались еще какие-то люди, которые могут согласиться выехать на войну. Но сейчас скепсиса все-таки больше", – отметил источник издания.

Напомним: в Краснодарском крае России чрезвычайными темпами разрастается кладбище, используемое частной военной компанией "Вагнер". Только за последние две недели там появились десятки новых могил, а именно около 70 свежих захоронений. Могилы наемников отличает отсутствие фотографий, что часто связано с тем, что мужчин забирали из колоний, а также типовые венки.

Ранее сообщалось, что указанное кладбище, которое является редким визуальным свидетельством огромных потерь, которые несет в Украине эта частная военная компания, всего за два месяца разраслось в семь раз. Однако мертвых может быть гораздо больше.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– под Бахмутом Донецкой области, который месяцами пытаются захватить оккупанты, Силам обороны Украины приходится иметь дело с "вагнеровцами", из которых состоят первые волны атак. По словам украинского военного, их перед штурмами, вероятно, накачивают наркотиками;

– с целью мотивации вновь прибывших в российский ЧВК "Вагнер" показательно расстреливали тех, кто отказывался воевать против ВСУ. Тела закапывали в окопах, которые заставляют копать стажеров.

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