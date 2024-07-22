В России заявили об атаке дронов на НПЗ в Туапсе. Видео

В стране-агрессоре России продолжается сезон летних "бавовн" и на этот раз вновь досталось городу Туапсе в Краснодарском крае. Там после серии взрывов ночью 22 июля заявили об атаке на нефтеперерабатывающие заводы.

Видео дня

По словам местных, раздалось по меньшей мере пять громких звуков. Об этом пишут российские паблики, предполагая, что речь идет о налете БПЛА.

Пропагандисты утверждали, что Туапсе атаковали четыре беспилотника. Они выложили и видео со взрывами среди ночи и яркой вспышкой, засветившей город.

"Гром с грозой" нарушили сон жителей...", "Это беспилотники, видео уже сбросили", – прокомментировали россияне.

В ответ некоторые из них стали "кричать", прося немедленно удалить эти кадры, поскольку "они увидят, что сняли взрыв, и еще раз бить будут". А другие прямо заявили, что дроны атакуют местные нефтебазы.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае российское Туапсе уже находилось под атакой БПЛА. Тогда СБУ и ГУР Минобороны Украины надводными и воздушными дронами поразили ряд военных объектов не только в этом городе.

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