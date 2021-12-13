В России заявили о задержании группировки, якобы созданной под руководством спецслужб Украины

Федеральная служба безопасности Российской Федерации заявила о задержании якобы более 100 сторонников украинской неонацистской группировки "М.К.У.". Российские силовики утверждают, что создателем группировки является гражданин Украины Краснов Егор, которого якобы поддерживают действующие украинские спецслужбы.

В общем, сотрудники ФСБ РФ задержали 106 человек, которых обнаружили в 37 регионах Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба российского ведомства.

В ФСБ России заявили, что Краснов планировал в разных регионах страны акции, в рамках которой его сторонникам через мессенджеры и соцсети доводились указания о совершении террористических актов и массовых убийств.

Российские силовики якобы установили в числе задержанных сторонников "М.К.У." трое администраторов интернет-сообществ организации, которые пропагандировали по указанию Краснова экстремистскую идеологию и призывали совершать насильственные акции. Еще двое задержанных - подозревают в подготовке вооруженных нападений на учебные заведения.

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Кроме того, ФСБ РФ якобы пресекли деятельность связанных с "М.К.У." двух экстремистских групп, в число которых входили пять и восемь человек. При обыске у них изъяли гладкоствольное и нарезное охотничье оружие и боеприпасы к нему, пневматические пистолеты, охолощенные пистолеты и автоматы, большое количество холодного оружия и баллончики со слезоточивым газом.

На данный момент силовики РФ решают вопрос о привлечении задержанных к уголовной ответственности.

Отметим, что согласно информации из открытых источников, "М.К.У." расшифровывается как "Маньяки: культ убийства". Это неонацистская террористическая организация, которая придерживается радикальных форм расизма и мизантропии. Члены организации якобы исповедуют собственную "Религию убийства".

Как сообщал, в феврале этого года ФСБ России громогласно и эпатажно отчиталась об аресте трех членов некой неонацистской "украинской" группировки МКУ, которая действовала на территории РФ. Практически все российские СМИ тогда в своих новостных заголовках сделали акцент на том, что эта группа именно – украинская.

Но, как выяснилось несколько позже, все задержанные являлись гражданами России, а в изъятых у них материалах (литературе, символах и атрибутах) напрочь отсутствовал украинский фактор. Более того, российские неонацистские организации возмутились фактом данного задержания, поскольку, во-первых, были удивлены существованием такой организации как МКУ на просторах РФ без их ведома, а во-вторых, поскольку задержанные были членами неонацистской структуры "Русский корпус"!

Зачем Россия выдает за украинцев своих неонацистов – читайте в материале OBOZREVATEL.