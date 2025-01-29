В России заявили о сбитии БПЛА в 100 км от VIP-дачи, где мог отдыхать Путин

В ночь на 29 января несколько российских регионов подверглись атаке украинских дронов. Один из беспилотников российская ПВО сбила над Ладожским озером в Ленинградской области.

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Примерно в 100 км от места падения дрона расположена дача друзей российского диктатора Владимира Путина, где на момент атаки мог отдыхать он сам. Об этом пишет российское издание "Агентство".

"В ходе ночной атаки дронов по регионам России силы ПВО сбили один из БПЛА недалеко от берега над Ладожским озером в Ленинградской области. На этом озере примерно в 100 км от района предполагаемого падения дрона расположена карельская дача друзей Путина, на которой мог отдыхать и сам президент", – пишет издание.

По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, беспилотник российская ПВО сбила во Всеволжском районе Ленинградской области. Он заявил, что разрушений и пострадавших не было, но не уточнил место падения дрона более точно.

При этом, подчеркивает "Агентство", примерно в 115-170 км (в зависимости от точки на берегу) по прямой от берега озера во Всеволожском районе находится залив Марьялахти.

"Там расположен участок земли, которым, как писал в 2016 году "Дождь", владела компания "Прайм", подконтрольная друзьям Путина Юрию Ковальчку и его сыну Борису. Местные жители называют эту территорию "дачей Путина". Источник "Дождя" также рассказывал, что резиденцию строили для визитов президента. В 2022 году The Guardian публиковал детали интерьеров этого комплекса с мраморными полами и биде за 10 тысяч долларов. Там, как писала газета, есть собственная пивоварня, чайная комната с видом на озеро, два бассейна и дорожка к водопаду, который раньше был туристической достопримечательностью, а потом его огородили забором. А в 2024 году видео с дрона, пролетающего над резиденцией, опубликовал центр "Досье": на нем видно пирсы для яхт, форелевую ферму, хозяйство с коровами и пирсы для яхт", – пишет издание.

В Кремле уже традиционно опровергли, что Путин имеет отношение к этим объектам на Ладожском озере. А в "Агентстве" отметили, что украинские беспилотники уже вносили коррективы в досуг диктатора.

"Атаки дронов уже изменили отдых президента. В прошлом году, как сообщал "Проект", Путин практически перестал летать в Сочи, где раньше проводил значительную часть весны и осени. Источник журналистов объяснял это боязнью главы государства за свою жизнь после атак беспилотников по объектам в городе. К марту 2024 года в городе даже снесли официальную резиденцию президента "Бочаров ручей", – пишет "Агентство".

В российском минобороны утром 29 января заявили об "уничтожении" 104 украинских БпЛА: 47 БПЛА над Курской, 27 – над Брянской, 11 – над Смоленской, 7 – над Тверской, 4 – над Белгородской, 3 – над Нижегородской, 3 – над Калужской и по одному – над Ростовской и Ленинградской областями.

Напомним, ранее OBOZ.UA сообщал, что в ГУР и Генштабе подтвердили атаку БПЛА на нефтебазу "Лукойл" в Кстово Нижегородской области. По объекту прилетели все 4 дрона из 4 запущенных по этой цели. После прилетов там вспыхнул масштабный пожар.

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