В России заявили о самой масштабной атаке войск Путина на ВСУ на Курщине: что происходит и есть ли продвижение у врага. Карта

Российские СМИ заявили, что армия РФ провела "самую масштабную атаку" в Курской области за последний месяц. Пропагандисты утверждают, что российские силы якобы совершили успешный прорыв на нескольких направлениях в Кореневском и Суджанском районах.

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Российские "военблогеры" пишут о "разгроме" и "бегстве" ВСУ, отмечает российское издание "Агентство". Тем временем OSINT-проект DeepState подтверждает изменение ситуации лишь на одном участке, да и аналитики американского Института изучения войны доказательств большинства заявленных успехов россиян не нашли.

По данным "Агентства", ближе к вечеру 10 октября в российских пабликах начали появляться сообщения о том, что Россия провела самую масштабную атаку в Курской области за последний месяц

"Пророссийские военные блоги к вечеру четверга сообщили об успешном прорыве российской армии на нескольких направлениях в Кореневском и Суджанском районах Курской области", – отмечено в сообщении.

О переходе оккупантов в наступление на нескольких участках фронта в Кореневском и Суджанском районах накануне приближенный к минобороны РФ Telegram-канал "Рыбарь" заявил вечером в четверг. По его словам, в Кореневском районе российская бронегруппа была замечена к северо-западу от Зеленого Шляха в 5 км от отмеченной ранее линии фронта в районе села Любимовка, что, по версии пропагандиста, свидетельствует о "как минимум частичном прорыве обороны ВСУ". В доказательство своих слов "Рыбарь" опубликовал видео с российской бронетехникой.

Кроме этого пропагандиста, об успехах ВС РФ на этом направлении писали и другие российские паблики. Например, по версии канала "Два майора" в районе Зеленого Шляха произошла "дерзкая атака 155-й бригады морпехов". "Блогер" Борис Рожин также утверждал, что там россияне успешно продвигаются. А Telegram-канал War Gonzo и вовсе выдал пост о "завершении разгрома врага" в Любимовке и "побеге ВСУ из Зелёного Шляха, который переходит под контроль ВС РФ".

Опубликованное пропагандистами видео с российской техникой, по данным военного аналитика Яна Матвеева, действительно было снято в районе Зеленого Шляха. Однако россияне в который раз решили показать лишь часть правды, скрыв от своей аудитории завершение событий. В продолжении видео видно, что один российский БТР в итоге перевернулся, а другой сбежал в сторону Коренево.

Тем временем в Украине "головокружительные успехи" армии РФ подтверждают отчасти.

Так, по данным Telegram-канала "Офицер" российские войска действительно наступали на Любимовку, бросив в бой около 30 единиц техники.

А в DeepState назвали день 10 октября "исключительно ужасным".

"Сегодня в районе Новоивановки: вступать в бой пришлось артиллеристам и дронщикам. Враг за последнее время стащил немало техники и живой силы. Первые попытки хоть и добились тактического успеха у Снагости, но со временем были полностью остановлены. До сегодняшнего дня. Враг сейчас пытается закрепиться в районе населенных пунктов Новоивановка и Зеленый Шлях. Сформировалась очень ненадежная тактическая обстановка для смежных подразделений севернее", – отмечено в сообщении.

В DeepState также опубликовали карту, судя по которой в этом районе в серую зону перешло около 38 кв. км.

А вот другие "победы" ВС РФ на Курщине существуют, вероятно, только в фантазиях российской пропаганды.

К примеру, в Кореневском районе, к северу от Любимовки, по версии пропаганды РФ, оккупантам якобы удалось "срезать выступ", упиравшийся в Коренево и Ольговку. Пропагандисты не сдерживали себя: писали и о "разгроме врага в Ольговке", и об "освобождении" населенного пункта.

Кроме того, по версии Z-каналов, в Суджанском районе армия РФ якобы добилась "тактических успехов". Один пропагандист заявил об освобождении села Новая Сорочина и продвижении к Малой Локне, второй успел "войти" в Малую Локню, третий паблик к этому населенному пункту только "приблизился на 2 км", зато "освободил" Новую Сорочину и Покровское в придачу.

DeepState о подобных "успехах" не сообщал ничего.

А вот в ISW отметили, что нашли кадры от 7 октября, подтверждающие незначительное продвижение российских войск в районе Обуховки Кореневского района.

А вот заявления МО РФ о захвате россиянами Покровского, продвижении подразделений 155 бригады морской пехоты ВС РФ к Зеленому Шляху Кореневского района и Сорочину Суджанского района, как и наступление российских войск в районе Черкасской Конопельки к юго-востоку от Суджи, аналитики ISW пока не подтверждают: они не смогли обнаружить визуальных доказательств этих утверждений.

Тем временем военный аналитик Матвеев назвал происходящее в Курской области началом "массированной контратаки российской армии".

"Ближайшие сутки-двое покажут, как будет развиваться это наступление", – говорит он.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия перебросила на Курщину 50 тыс. военных. Оккупанты забрали их с других фронтов, где вели наступательные действия.

Сырский считает, что в итоге группировки РФ стали слабее в Запорожской, Херсонской областях и на Краматорском направлении, что облегчило оборону для подразделений, сдерживающих врага на этих участках фронта.