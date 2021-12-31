В России заявили о планах создать новый военный полигон в оккупированном Крыму

В России заявили о планах создать в 2022 году в оккупированном Крыму новый военный полигон "Старокрымский". Также страна-агрессор собирается продолжать наращивание боевого потенциала.

Об этом сказано на сайте Министерства обороны Российской Федерации, где также рассказали о повышении уровня тактической подготовки Воздушно-десантных войск. Отмечается, что несколько десантно-штурмовых и артиллерийских подразделений перевооружат на современную технику.

Отметим, на данный момент в Крыму функционируют полигоны Опук на Керченском полуострове и мыс Чауда, недалеко от Феодосии. На них с 2014 года регулярно приезжают тысячи российских военных.

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Напомним, за последние несколько недель Россия нарастила количество своей военной техники на временно оккупированном полуострове Крым. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые были сделаны американской частной компанией. Всего, как отмечается, военная активность РФ была зафиксирована на трех объектах в Крыму и на пяти на западе России.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что РФ отвезла на территорию временно оккупированного Крыма не менее 600 тысяч своих граждан. Этим страна-агрессор создает на украинском полуострове плацдарм для расширения своего влияния в регионе.

Правозащитники же убеждены, что реальное количество россиян, перебравшихся за это время в Крым, гораздо больше. К тому же речь идет преимущественно о милитаризованном населении – военных и силовиках из РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин заявил, что Россия является мировым лидером в области гиперзвуковых ракет. В соцсетях пользователи раскритиковали такое заявление президента РФ.