Путин заявил, что РФ является мировым лидером по производству гиперзвуковых ракет: в сети отреагировали

Ольга Ганюкова
Политика
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Путин заявил, что РФ является мировым лидером по производству гиперзвуковых ракет: в сети отреагировали

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия является мировым лидером в области гиперзвуковых ракет. По его словам, к тому времени, когда другие страны догонят ее, вероятно, уже будут разработаны технологии противодействия этому новому оружию.

Путин также отметил, что России и США, скорее всего, соблюдают равенство в контексте количества боеголовок и их носителей. Об этом сообщает международное информагентство Reuters.

"Но в наших передовых разработках мы, безусловно, являемся лидерами", - сказал президент РФ.

Он также добавил, что Россия также занимает первое место в мире по масштабам модернизации своего традиционного оружия. И в будущем другие мировые государства будут обладать аналогичной технологией гиперзвукового оружия.

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В ноябре Путин заявил, что испытания российской гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" близятся к завершению, а поставки военно-морскому флоту начнутся в 2022 году.

Однако западные эксперты сомневаются в том, насколько современно российское оружие нового поколения. При этом они признают, что сочетание скорости, маневренности и высоты гиперзвуковых ракет затрудняет их отслеживание и перехват.

Они движутся со скоростью, более чем в пять раз превышающей скорость звука в верхних слоях атмосферы, или около 6200 км в час. Но их скорость медленнее, чем у межконтинентальной баллистической ракеты, но форма гиперзвукового аппарата позволяет ему маневрировать к цели.

Военные расходы Москвы намного ниже, чем у Вашингтона. Согласно данным Всемирного банка, Россия направила 62 миллиарда долларов на военные расходы в 2020 году против 778 миллиардов долларов, потраченных США.

Стоит отметить, что в соцсетях пользователи раскритиковали такое заявление Путина, отметив, что в стране нужно газифицировать дома, поднять уровень жизни, модернизировать промышленность и построить в школах туалеты.

Пользователи раскритиковали такое заявление Путина
Пользователи раскритиковали такое заявление Путина
Пользователи раскритиковали такое заявление Путина
Пользователи раскритиковали такое заявление Путина
Пользователи раскритиковали такое заявление Путина
Пользователи раскритиковали такое заявление Путина
Пользователи раскритиковали такое заявление Путина
Пользователи раскритиковали такое заявление Путина

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 3 октября, в Баренцевом море России прошло первое испытание гиперзвуковой ракеты "Циркон". Она была запущена экипажем атомной подводной лодки "Северодвинск".

В феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин анонсировал поставку партий гиперзвуковых ракет "Циркон", способных поражать наземные и надводные цели условного противника. Эта боеголовка имеет прицельную дальность свыше тысячи километров.

Россия продолжает превращать временно оккупированный Крым в военный полигон. Здесь регулярно проводятся учения ВМС РФ, масштабные тренировки с вовлечением 2 тысяч человек личного состава были запущены 27 сентября 2021 года.