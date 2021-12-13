Путин заявил, что РФ является мировым лидером по производству гиперзвуковых ракет: в сети отреагировали

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия является мировым лидером в области гиперзвуковых ракет. По его словам, к тому времени, когда другие страны догонят ее, вероятно, уже будут разработаны технологии противодействия этому новому оружию.

Путин также отметил, что России и США, скорее всего, соблюдают равенство в контексте количества боеголовок и их носителей. Об этом сообщает международное информагентство Reuters.

"Но в наших передовых разработках мы, безусловно, являемся лидерами", - сказал президент РФ.

Он также добавил, что Россия также занимает первое место в мире по масштабам модернизации своего традиционного оружия. И в будущем другие мировые государства будут обладать аналогичной технологией гиперзвукового оружия.

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В ноябре Путин заявил, что испытания российской гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" близятся к завершению, а поставки военно-морскому флоту начнутся в 2022 году.

Однако западные эксперты сомневаются в том, насколько современно российское оружие нового поколения. При этом они признают, что сочетание скорости, маневренности и высоты гиперзвуковых ракет затрудняет их отслеживание и перехват.

Они движутся со скоростью, более чем в пять раз превышающей скорость звука в верхних слоях атмосферы, или около 6200 км в час. Но их скорость медленнее, чем у межконтинентальной баллистической ракеты, но форма гиперзвукового аппарата позволяет ему маневрировать к цели.

Военные расходы Москвы намного ниже, чем у Вашингтона. Согласно данным Всемирного банка, Россия направила 62 миллиарда долларов на военные расходы в 2020 году против 778 миллиардов долларов, потраченных США.

Стоит отметить, что в соцсетях пользователи раскритиковали такое заявление Путина, отметив, что в стране нужно газифицировать дома, поднять уровень жизни, модернизировать промышленность и построить в школах туалеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 3 октября, в Баренцевом море России прошло первое испытание гиперзвуковой ракеты "Циркон". Она была запущена экипажем атомной подводной лодки "Северодвинск".

В феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин анонсировал поставку партий гиперзвуковых ракет "Циркон", способных поражать наземные и надводные цели условного противника. Эта боеголовка имеет прицельную дальность свыше тысячи километров.

Россия продолжает превращать временно оккупированный Крым в военный полигон. Здесь регулярно проводятся учения ВМС РФ, масштабные тренировки с вовлечением 2 тысяч человек личного состава были запущены 27 сентября 2021 года.