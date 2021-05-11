В России заявили о перехвате иностранных военных самолетов. Видео

Во вторник, 11 мая, в России заявили о перехвате сразу четырех иностранных самолетов над Черным и Баренцевым морями. В РФ отметили, что таким образом им удалось не допустить нарушения границы.

В отделе информационного обеспечения Черноморского флота России сообщили, что истребитель Су-30 был поднят в небо для перехвата двух французских Dassault Mirage 2000 и самолета-заправщика, передает РИА Новости. Это произошло над Черным морем.

В РФ добавили, что радары засекли военные самолеты воздушных войск Франции над нейтральными водами, однако они якобы приближались к российской границе. Истребитель РФ сопроводил их над акваторией.

Над Баренцевым морем истребитель страны-агрессора МиГ-31 перехватил и вынудил развернуться норвежский патрульный самолет Orion, проинформировали в пресс-службе Северного флота.

Напомним, ранее в России заявили о перехвате американского военного самолета RC-135 над Тихим океаном для недопущения "нарушения государственной границы России".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о выходе из Договора по открытому небу в связи с выходом из него США "под надуманным предлогом", что якобы поставило под угрозу безопасность РФ.