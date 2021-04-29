Кравчук – о 'пасхальном перемирии': еще есть время договориться с Россией

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук выразил убеждение, что "пасхальное перемирие", о котором на заседании ТКГ 28 апреля не смогли договориться, еще можно успеть установить.

По его мнению, стороны уже "серьезно продвинулись вперед": российская сторона даже представила проект документа о новом перемирии, но Киев подал свои правки. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Вчера этот вопрос обсуждался почти 3,5 часа, а то и больше. Могу сделать вывод, что в целом было поддержано предложение не только о прекращении огня в связи с пасхальными праздниками, но и достижения всеобъемлющей тишины, остановки огня на всей линии соприкосновения", – заявил первый президент.

Кроме этого, по его словам, также на заседании подробно обсудили вопрос о совершенствовании координационного механизма воздействия на нарушения режима тишины. Политик отметил, что первым документом было предложение именно с российской стороны – по новому перемирию.

"Она предложила проект такого документа, но нам не удалось принять его даже не потому, что содержимое несовершенное, а потому, что не были точно определены субъекты этого процесса и выполнения предложений, которые были прописаны в заявлении, предложенном российской стороной", – пояснил глава украинской делегации.

Кравчук считает, что на заседании стороны "достигли серьезного продвижения вперед", оставались же только детали. Так, 29 апреля он отправил спецпредставителю главы ОБСЕ в ТКГ, швейцарскому дипломату Хайди Грау уточнения Киева к российскому документу.

"Мы были буквально на пороге принятия, но не смогли. Я послал проект дополнений к российскому документу с просьбой рассмотреть его. Последний, мы считаем, может быть взят за основу. Еще есть время, и дай бог, примем решение", – подчеркнул Кравчук.

Напомним: во время заседания 28 апреля ТКГ не смогла договориться о "пасхальном перемирии" на фронте, поскольку рассмотрение вопроса заблокировали контролируемые РФ так называемые представители "Л/ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL, советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович предупредил, что Россия снова начнет сосредоточивать свои войска у границ Украины уже к концу июля, готовясь к учениям "Запад-2021".