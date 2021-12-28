В России заявили о готовности использовать своих военных для 'защиты' граждан РФ за рубежом

Россия не намерена совершать вооруженное нападение на Украину, как предполагает Киев в связи с концентрацией российских войск на Донбассе. При этом оставляет за собой право защищать своих граждан от вероятной агрессии против них.

Такое заявление сделал в интервью агентству "Интерфакс" вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. В очередной раз представитель Кремля подчеркнул, что Россия не инициирует развязку военных конфликтов.

"Россия не вынашивает планов по собственной воле осуществлять военную операцию в отношении Украины. Мы не нападаем первыми и не вынашиваем планов для вторжения. Однако мы прекрасно видим и понимаем, как провокаторы внутри и снаружи Украины подталкивают ее к тому, чтобы попытаться решить проблемы юго-восточных регионов военным путем", – указал политик.

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При этом Косачев добавил, что происходящее может привести к чрезвычайно трагическим последствиям. В качестве примера он привел бои за Цхинвал во время грузино-южноосетинского военного конфликта.

"В ноябре 2009 года в России были внесены серьёзные поправки в действующий федеральный закон "Об обороне". Десятая статья этого закона дает возможность оперативно использовать Вооруженные силы РФ за рубежом", – заключил он.

Напомним, что трагедия в Цхинвале произошло когда грузинские войска предприняли в ночь на 8 августа 2008 года штурм столицы Южной Осетии. Нападение привело к многочисленным жертвам среди мирного населения и российских миротворцев, что руководство России сочло достаточным поводом для прямого вмешательства в конфликт российской армии.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в РФ заявили, что НАТО ведет агрессивную политику против России и провоцируют развязывание полномасштабной войны.