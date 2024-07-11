Представители страны-террориста России заявили, что не собираются принимать участие во втором Саммите мира. По словам заместителя главы МИД РФ Михаила Галузина, мирная конференция является "проявлением мошенничества".

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Также чиновник пожаловался, что Киев выдвигает Кремлю "ультимативные" требования. Об этом Галузин заявил в комментарии российским пропагандистским СМИ.

Представитель российского МИД отметил, что Москве известны намерения Украины и ее западных партнеров провести второй саммит мира и пригласить на него Россию. При этом он выдал, что РФ слышит "прежнюю риторику в тщетном расчете на проталкивание абсолютно тупиковой ультимативной формулы Зеленского".

Более того, представитель страны-террориста пожаловался, что на саммите игнорируют "другие инициативы по урегулированию кризиса".

"Мы такие ультиматумы не приемлем и в подобных саммитах участвовать не собираемся", – сказал Галузин.

Ранее сообщалось, что Украина планирует организовать второй Саммит мира до проведения президентских выборов в США в ноябре этого года. По словам людей, знакомых с ситуацией, на этот раз мероприятие может состоятся с участием представителей страны-агрессора России.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что российский диктатор Владимир Путин может получить приглашение на следующий Саммит мира. Больше шансов на успех, чтобы война "кончилась справедливо для Украины и мира", могло бы принести сотрудничество в этом направлении США и Китая.

Как сообщал OBOZ.UA, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп ведет переговоры с Путиным о том, какую часть украинской территории может оставить за собой Москва. Как пишет Politico, Трамп рассматривает соглашение, по которому НАТО обязуется не расширяться на восток, в частности в Украину и Грузию.

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