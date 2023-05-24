В России заявили, что мужчина со взрывчаткой пытался прорваться в Ростовскую область: при задержании он подорвал себя

В России заявили, что неизвестный мужчина попытался прорваться на территорию Ростовской области из временно оккупированной Донетчины. При себе он имел взрывчатку.

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Когда пограничники РФ догнали нарушителя, он подорвал себя. Об этом со ссылкой на собственные источники написал один из популярных российских Telegram-каналов.

По данным паблика, неизвестный мужчина со взрывчаткой попытался прорваться на территорию Ростовской области. При задержании российскими пограничниками он подорвал себя и погиб.

"Все случилось в районе пункта пропуска "Весело-Вознесенка" ("ДНР"-Ростовская область) — неизвестный перелез через забор и бежал в сторону лесополосы в направлении хутора Максимов. Пограничники были подняты по тревоге. Когда нарушителя стали нагонять и он понял, что уйти не получится, подорвал себя неустановленным СВУ. Личность погибшего пока определить не удалось", – отмечено в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что Россия перебросила на границу с Украиной элитный спецназ. По мнению аналитиков Института изучения войны, это было сделано для проведения контрдиверсионных мероприятий и провокаций. Спецназовцев разместили в приграничных районах российской Курской области.

Тем временем 22 мая российские добровольцы начали спецоперацию в Белгородской области: в регионе объявили "КТО" и начали вывозить ядерные запасы, размещенные в районе действия россиян из легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса".

После того, как о проникновении стало известно, российские пропагандисты заявили о жестоком бое с украинской ДРГ в Белгородской области.

23 мая в минобороны РФ похвастались полной "зачисткой" Белгородской области от "ДРГ", однако в это не поверили даже россияне. Фото уничтоженной техники и кадры с телами якобы уничтоженных "диверсантов" разобрали на "молекулы" и подвергли сомнению их подлинность.

Позже в РДК разоблачили российский фейк об уничтоженных в Белгородской области "диверсантах".