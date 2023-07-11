Буданов: 'вагнеровцы' во время мятежа приблизились к российской ядерной базе

Наемники ППК "Вагнер", во время мятежа 23-24 июня, намеревались захватить ядерное оружие, которое размещалось на базе "Воронеж-45". Они дошли до хранилища, но барьером между "вагнеровцами" и ядерным оружием стали закрытые двери арсенала.

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Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью агентству Reuters, которое было опубликовано 10 июля (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как отмечает агентство, согласно видео, опубликованным в Интернете и интервью с местными жителями, когда боевики ПВК "Вагнер" двигались на север в сторону Москвы, часть военных машин повернула на восток по шоссе в направлении укрепленной российской армейской базы, где хранится ядерная оружие.

Однако, след "вагнеровцев", который можно было наблюдать за открытыми данными, "обрывался" примерно в 100 км от ядерной базы "Воронеж-45". Западные официальные лица неоднократно заявляли, что российскому ядерному арсеналу не угрожала опасность во время так быстро и загадочно закончившегося мятежа.

Однако Буданов заявил, что наемники "Вагнера" пошли гораздо дальше. По его словам, они дошли до базы "Воронеж-45" и намеревались получить "небольшие ядерные устройства советских времен" – так называемые "рюкзаки", чтобы поднять ставки в своем мятеже.

"Потому что если ты готов биться до последнего, то это один из объектов, который значительно повышает ставки", - сказал Буданов.

Он отметил, что единственным барьером между наемниками "Вагнера" и ядерным оружием стала дверь в ядерное хранилище.

"Двери хранилища были закрыты, и они не попали в техническую секцию", – сказал Буданов.

По его словам, на базе "Воронеж-45" хранятся небольшие ядерные устройства, которые можно носить в рюкзаке.

"Это было одно из ключевых мест хранения этих рюкзаков", – сказал Буданов.

Reuters отмечает, что Буданов не предоставил доказательств своего утверждения и отказался сообщить, происходили ли обсуждения с Соединенными Штатами и другими союзниками по поводу этого инцидента.

Источник агентства, близкий к Кремлю с военными связями, подтвердил часть рассказа Буданова. Информатор сообщил, что "вагнеровцам" удалось попасть в зону особого интереса, в результате чего американцы разволновались, поскольку там хранятся ядерные боеприпасы. Никаких подробностей источник не уточнил.

Другой источник на оккупированных Россией украинских территориях на востоке страны, осведомленный с этим вопросом, сообщил агентству, что именно эта ситуация вызвала беспокойство в Кремле и стала толчком к поспешным переговорам о прекращении мятежа.

Американские официальные лица выразили сомнения в заявлении Буданова. В ответ на вопрос агентства о том, достигли ли силы Пригожина хранилища и пытались ли они получить ядерное оружие, спикер Совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж сказал:

"Мы не можем подтвердить этот отчет. У нас не было никаких признаков того, что ядерное оружие или материалы находятся под угрозой".

Буданов является первым официальным лицом, предположившим, что боевики ППК "Вагнер" были близки к получению ядерного оружия и последующей эскалации вооруженного мятежа, трактуемого как наибольший вызов властям российского диктатора Владимира Путина.

Американские же чиновники уже давно опасаются, что беспорядки в России смогут привести к попаданию ядерных устройств в руки злоумышленников.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ISW заявили, что Украина уже выиграла от попытки Пригожина поднять бунт в РФ и может выиграть еще больше. Вероятно, вагнеровцы больше не смогут воевать против Украины, что может навсегда снизить способность РФ вести войну.

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