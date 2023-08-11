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Силы ПВО уничтожили "Кинжалы", которые РФ запустила по Киеву: подробности

Анна Паскевич
Происшествия
1 минута
11,8 т.
Силы ПВО уничтожили 'Кинжалы', которые РФ запустила по Киеву: подробности

Силы противовоздушной обороны уничтожили российские сверхзвуковые ракеты "Кинжал", летевшие на Киев утром 11 августа. Пострадавших вследствие атаки нет.

Видео дня

Об этом сообщил представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов в эфире телеканала "КИЕВ24". "Киев был атакован аэробалистическими ракетами типа "Кинжал". Мы должны поблагодарить наши силы противовоздушной обороны за сбитые ракеты", – сказал он (видео размещено внизу новости).

Шаманов добавил, что падение обломков зафиксировано в Оболонском районе, в частности на территории детской больницы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Представитель КГВА отметил, что полную информацию о количестве ракет, которые РФ запустила по Киеву, озвучат в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

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