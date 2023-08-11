Силы ПВО уничтожили 'Кинжалы', которые РФ запустила по Киеву: подробности

Силы противовоздушной обороны уничтожили российские сверхзвуковые ракеты "Кинжал", летевшие на Киев утром 11 августа. Пострадавших вследствие атаки нет.

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Об этом сообщил представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов в эфире телеканала "КИЕВ24". "Киев был атакован аэробалистическими ракетами типа "Кинжал". Мы должны поблагодарить наши силы противовоздушной обороны за сбитые ракеты", – сказал он (видео размещено внизу новости).

Шаманов добавил, что падение обломков зафиксировано в Оболонском районе, в частности на территории детской больницы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Представитель КГВА отметил, что полную информацию о количестве ракет, которые РФ запустила по Киеву, озвучат в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

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