В России закрыли аэропорт 'Уфа': сообщают о прилетах и взрывах в городе

Вечером, в четверг, 31 октября, в России закрыли аэропорт "Уфа". Там также прекращен прием самолетов.

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Об этом пишут росСМИ. Также они сообщают о прилетах и взрывах в городе.

"В аэропорту "Уфа" временно введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения мер авиационной безопасности", – говорится в сообщении Росавиации.

Рейсы будут выполняться после снятия ограничений, связанных с опасностью атак беспилотников.

"Кое-что прилетело по заводику в Уфе", – написал в своем Telegram руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Позже местные власти сообщили, что три беспилотника атаковали промышленные предприятия в Уфе, жертв нет.

"Первый БПЛА упал на территории одного из предприятий и нанес минимальный ущерб в виде выбитого стекла в операторском. Два других упали в промзоне. Предприятия функционируют в штатном режиме", – заявил глава Башкирии Радий Хабиров.

Накануне, 30 октября, утро в России началось с нового пожара. Произошло возгорание на территории завода "Электроизолит" в Московской области.

Напомним, ранее в сети появился спутниковый снимок здания университета в Чечне после атаки дрона. О том, что созданный главой региона Рамзаном Кадыровым "университет спецназа имени Путина", был атакован накануне, 29 октября, он сам заявил в тот же день. А к вечеру издал еще и рассказ о якобы погибших во время атаки украинских военнопленных: до этого Кадыров утверждал, что здание стояло пустотой и что никто в результате удара не пострадал.

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