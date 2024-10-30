Виднелся дым: появился спутниковый снимок здания университета в Чечне после атаки дрона

В Чечне 29 октября заявили об атаке дрона на Российский университет спецназа в Гудермесе. Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил в ударе Украину, однако существуют и другие версии о том, кто на самом деле совершил атаку.

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На следующий день появился спутниковый снимок пораженного здания: над ним был виден дым. Снимок опубликовала российская редакция "Радио Свобода".

"Радио Свобода" публикует спутниковый снимок, на котором виден поднимающийся от крыши университета дым. Он был сделан в 10 часов 10 минут утра по местному времени. По основной версии, речь идет об украинской атаке – первой за время полномасштабной войны в Украине по цели на территории Чечни", – подписали фото журналисты.

На снимке виден дым, который поднимается над крышей Российского университета спецназа.

Украину в атаке обвинил Кадыров, пообещавший "месть" за удар и заявивший, что кадыровцам отдан приказ не брать в плен украинских воинов.

По его словам, вследствие атаки вспыхнула крыша "пустого здания" на территории заведения, жертв и пострадавших якобы не было.

Но уже к вечеру Кадыров "передумал" и объявил, что в результате атаки якобы погибли десять украинских военнопленных. Как они там оказались и почему о их "гибели" не было сообщено сразу, "пехотинец Путина" не уточнил. Как и не привел ни единого доказательства своих слов.

Кроме официальной – об украинском дроне, существует еще одна версия: беспилотник мог быть запущен с территории соседнего Дагестана, а атака связана с конфликтом вокруг российского маркетплейса "Вайлдберриз", в котором Кадыров выступил в поддержку одной из сторон и даже объявил "кровную месть" оппонентам из противоположного лагеря – миллиардеру и сенатору от Дагестана Сулейману Керимову и двум депутатам Госдумы РФ.

Российский университет спецназа был основан по инициативе Кадырова в августе 2013 года. С февраля 2024-го глава Чечни распорядился присвоить ему имя российского диктатора Владимира Путина.

Во время полномасштабного вторжения России в Украину в этом заведении прошли подготовку тысячи российских оккупантов, также есть информация о производстве там FPV-дронов.

Напомним, накануне Кадыров пожаловался на атаку БПЛА на университет спецназа в Чечне, после атаки на территории вспыхнул пожар.

Инцидент произошел в 6:30, когда беспилотник попал в крышу одного из зданий на территории университета спецназа. Кадыров заявил, что после атаки жертв и пострадавших нет, пожар был потушен.

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