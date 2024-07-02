В России заговорили о завершении войны против Украины в 2024 году

Российский генерал-майор, заместитель начальника главного управления по военно-политической работе минобороны Апты Алаудинов заявил, что их "специальная военная операция" против Украины закончится уже в 2024 году. Конечно, оккупант считает, что речь будет идти о "победе" РФ.

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Такое мнение он озвучил в эфире программы рупора Кремля Владимира Соловьева. Это было почти неделю назад, но российские пропагандисты сейчас ухватились за эти слова и снова начали тиражировать его "прогноз".

"Он сказал, что уверен в скорой победе России и что уже в этом году "СВО" завершится", – процитировали они военного преступника, командующего так называемым спецназом "Ахмат".

Также в эфире росТВ он рассказывал сказки о том, что "противники уже "посыпались" по всем направлениям". А вот российские войска, считает Алаудинов, "каждые несколько дней захватывают новые территории и населенные пункты".

Он размечтался, что в 2024-м будет "победа" России, после чего "враги" будут якобы пытаться навредить государству-террористу, но "ничего из этого не выйдет".

Ранее соратник чеченского лидера Алаудинов также рассказывал и о "скором истощении ресурса НАТО".

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Института изучения войны, российский диктатор Путин сделал ставку на затягивание войны против Украины, но Запад может сорвать его план. Аналитики назвали ключевые факторы.

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