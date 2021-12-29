В России заговорили о возвращении смертной казни

В Российской Федерации не исключают возможности возрождения смертной казни. Применять к преступникам такую меру наказания в стране запретили 25 лет назад.

Как передает "Коммерсантъ", идею выдвинул глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин. Мнением он поделился в своей книге "Конституционное правосудие: процедура и смысл".

По его убеждению, введение в 1996 году моратория на смертную казнь "стало уступкой ценностям, которые не свойственны российскому национальному правосознанию". Сам он такое развитие событий считает маловероятным.

"То обстоятельство, что КС принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем", – написал Зорькин в своей работе.

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Его книга вышла в том числе в электронном варианте. В ней адвокат напомнил, что форматно такая высшая мера наказания в РФ не была отменена.

В частности, в стране на нее действует бессрочный мораторий. А действительно ввести запрет на смертную казнь, подчеркнул глава российского КС, может только законодатель.

"Отход от права в сторону тех нравственных и религиозных воззрений, которые стоят на позициях принципиального отказа от смертной казни, пройдет для России успешно", – выразил надежду Зорькин.

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