Утро 4 марта началось в России с очередного крупного пожара. Вспыхнул большой торговый центр в Хабаровске, огонь охватил площадь свыше 1 000 кв м.

На момент возгорания в ТРЦ находились почти 300 посетителей, данных о пострадавших нет. Подробности сообщили российские СМИ.

Так, пропагандисты со ссылкой на представителей местного МЧС 4 мая сообщили о возгорании в гипермаркете "РемиСити" на Краснореченской улице. По местному времени случилось это в разгар дня: сообщение о пожаре в экстренные службы поступило в 12:20 (05:20 утра по Киеву).

На момент возгорания в здании находились около 270 человек, их, утверждают пропагандисты, удалось эвакуировать, так что якобы обошлось без пострадавших.

РосСМИ сообщили, что "огонь сначала заметили на вытяжке под потолком, а затем он начал быстро распространяться" – настолько быстро, что довольно скоро огромный столб едкого черного дыма был виден за многие километры от места пожара.

Предварительно эпицентром пожара стала пицерия, оттуда огонь перебросился на кровлю здания. Общая площадь пожара, которому был присвоен повышенный уровень сложности, составила 1100 кв м.

Напомним, 30 апреля сообщалось, что после наводнений в России начались лесные пожары. Пламя охватило сотни га площади.

Также в тот же день сообщалось, что под Москвой вспыхнул мощный пожар на складах.