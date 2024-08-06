В России за взяточничество арестован еще один экс-чиновник минобороны: что известно

Военный суд страны-агрессора арестовал бывшего начальника Вещевого управления министерства обороны России Владимира Демчика. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

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По версии следствия, факт коррупции произошел еще семь лет назад – весной 2017 года. Но Демчика задержали только сейчас, что подтвердил следственный комитет государства-агрессора.

Четыре миллиона рублей тогдашнему чиновнику передал через посредника гендиректор одной из коммерческих организаций, чтобы получить госконтракты. В 2017–2018 годах МО РФ заключило с этой компанией 26 договоров более чем на 574 миллиона рублей.

В 2018 году Демчик покинул свою должность. Сейчас полковник запаса является заместителем генерального директора "Текстильной торговой компании". Ему грозит до 15 лет за решеткой.

Как сообщал OBOZ.UA, Институт изучения войны ранее обратил внимание, что в России происходят массовые аресты военных, связанных с Сергеем Шойгу, главой МО страны-агрессора в 2012–2024 годах.

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